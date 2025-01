Calciomercato Milan, Ibrahimovic prende nota! Queste le condizioni indispensabili per il super colpo

Condividi via email

Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic prende nota: sono queste le condizioni per l’arrivo a Milanello di Marcus Rashford

Come riportato da Sky Sport Inghilterra, il calciomercato Milan vuole fare sul serio per Marcus Rashford, attaccante individuato come obiettivo prioritario dell’attacco a disposizione di Conceicao.

Il Milan dovrebbe avvicinarsi formalmente al Manchester United per l’attaccante Marcus Rashford. Finora tutte le trattative sono avvenute tramite intermediari. Il Borussia Dortmund è interessato, ma lo stipendio dell’inglese è un grosso ostacolo. La preferenza dello United rimane un prestito.