Calciomercato Milan, assalto al top player! Ibrahimovic avvisato, offerta in arrivo

Calciomercato Milan, il Barcellona prepara l’assalto a Rafael Leao: offerta pronta, Ibrahimovic è avvisato. Ultime

Rafael Leao, causa infortunio, sarà costretto a saltare il prossimo match di campionato del Milan contro la Roma. Il calciatore portoghese, comunque, dovrebbe recuperare per la sfida di Supercoppa contro la Juventus.

Come riportato Marca non si placano le voci di calciomercato sul suo conto. Il portale spagnolo ha infatti affermato nuovamente che il Barcellona sarebbe molto interessato ad acquistarlo in vista della prossima stagione 2025/2026.