Calciomercato Milan, Ibrahimovic lo conferma a Milanello? L’indiscrezione spiazza i tifosi

Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic può confermare Tammy Abraham a Milanello: stasera titolare con il Sassuolo e prossime settimane decisive

Abraham tornerà titolare stasera in Coppa Italia, guidando l’attacco del Milan contro il Sassuolo al posto di Morata.

Come spiegato da Tuttosport, quella di oggi sarà un‘opportunità importante per l’attaccante inglese sia per ritrovare il gol che per dimostrare alla società rossonera, in chiave mercato, di meritare il riscatto. Il giocatore, arrivato in prestito dalla Roma, a Milano si trova benissimo.