Calciomercato Milan: Hummels PRENDE TEMPO con il Bologna, la DECISIONE del club

Il futuro di Hummels, accostato anche al calciomercato Milan, resta in stand by. Il difensore prende tempo con il Bologna che..

Ancora indeciso. Il futuro di Hummels, accostato anche al calciomercato Milan, resta in stand by. Il difensore prende tempo con il Bologna tardando a dare una risposta che era attesa per questo weekend.

Come riportato da Sky Sport il tedesco non vuole prendere una decisione a cuor leggero sia per motivi professionali che personali. Il Bologna dal canto suo non ne fa più una priorità per la difesa, se arriva bene altrimenti è pronto a virare su altri obiettivi. Non è da escludere tuttavia che il club rossoblù possa fare un doppio colpo nel reparto dopo la partenza di Calafiori.