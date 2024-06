Calciomercato Milan: Conte FRENA per l’obiettivo rossonero? Sorgono dei DUBBI, spunta già un’alternativa nel caso in cui non arrivasse

Come riportato dal Corriere di Mezzogiorno, la priorità di Antonio Conte per il suo Napoli è quella di rinforzare la difesa con uno/due centrali di livello. Oltre ad Alessandro Buongiorno, l’altro candidato è Mario Hermoso, anche lui seguito dal calciomercato Milan.

Per il calciatore in scadenza con l’Atletico Madrid, però, sorgono i primi dubbi visto l’alto costo per ingaggio e commissioni agli intermediari. Sarebbe già spuntata un’alternativa, che porta a Rafa Marin, difensore classe 2002 di proprietà del Real Madrid ma in prestito all’Alaves l’ultimo anno.