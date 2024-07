Calciomercato Milan: Gudmundsson SOGNA il grande salto! SFIDA tra due club per l’acquisto

Gudmundsson, accostato anche al calciomercato Milan, sogna il grande salto. C’è la concorrenza di due club

Nonostante le smentite arrivate dallo stesso Beppe Marotta, Albert Gudmundsson continua ad essere il grande obiettivo del mercato Inter per l’attacco. Prima di passare all’affondo per il talento del Genoa, ai nerazzurri occorre però liberare spazio in rosa.

Il Corriere della Sera entra nel merito del futuro dell’islandese sottolineando come il sogno del calciatore sia quello di fare il grande salto in una big, già questa estate. Oltre ai nerazzurri sulle sue tracce c’è anche la Juve: i rossoblù non mollano e continuano a chiedere almeno 30 milioni di euro per una la cessione dell’esterno cercato anche dal calciomercato Milan.