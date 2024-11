Calciomercato Milan, Moncada pesca all’estero a centrocampo? In pole c’è Gourna-Douath

Calciomercato Milan, Moncada guarda all’estero per il centrocampo? In questo caso c’è Gourna-Douath in pole. I dettagli

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan potrebbe pescare un centrocampista nella sessione di gennaio. In questo caso c’è un nome in pole nel caso in cui il mediano non arrivi dalla Serie A.

Gourna-Douath del Salisburgo in cima alla lista dei profili individuati all’estero. Potrebbe costare meno rispetto a Frendrup e Belahyane. Sullo sfondo resta Chotard del Montpellier, ma occhio ai saldi di fine gennaio: Soumaré del Leicester potrebbe muoversi in prestito.