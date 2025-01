Condividi via email

Calciomercato Milan, dirigenza alla carica per Gimenez: la nuova offerta sta per arrivare. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan avrebbe già trovato un’intesa con Santiago Gimenez ed ora è al lavoro, insieme all’entourage dello stesso giocatore, per convincere il Feyenoord. In questa trattativa di mercato ogni dettaglio potrebbe fare la differenza

Non c’è ancora accordo con il club olandese, che la scorsa settimana ha rifiutato l’offerta da 35 milioni di euro dei rossoneri: come riportato da Repubblica, però, è in arrivo una nuova offerta.