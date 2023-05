Calciomercato Milan, due strade per il futuro di Charles De Ketelaere: conferma o anno di prestito per giocare con continuità

Come riferito da Tuttosport, sono due le opzioni sul tavolo del calciomercato Milan per quanto riguarda il futuro di Charles De Ketelaere.

I rossoneri a fine stagione dovranno decidere se confermarlo in rosa oppure lasciarlo partire in prestito secco per farlo giocare con continuità.