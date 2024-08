Calciomercato Milan, Florenzi AIUTA Calabria? Comunicazione di Furlani, TUTTI i dettagli - Milan News 24

Calciomercato Milan, l’infortunio di Florenzi aiuta Calabria: Furlani lo blinda nonostante la scadenza del contratto

Come riportato da calciomercato.com, l’infortunio al ginocchio di Alessandro Florenzi ha cambiato i piani del calciomercato Milan rispetto al futuro di Davide Calabria, in scadenza di contratto a giugno del 2025 e ancora in trattativa per il rinnovo del contratto.

Furlani ha comunicato al capitano rossonero che resterà a Milanello nonostante la situazione contrattuale giocandosi il posto con Emerson Royal il cui arrivo è ormai imminente.