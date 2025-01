Calciomercato Milan, Furlani prepara la doppia operazione in uscita? Clamorosa indiscrezione

Calciomercato Milan, domani incontro tra i rossoneri e la Juve per Tomori e Kalulu: Furlani prepara la doppia operazione in uscita?

Come riportato da calciomercato.com, domani sarà una giornata importante per il calciomercato Milan:

PAROLE – «La partita per il presente l’ha vinta la Juventus, sul campo, con pieno merito. Un’altra per il futuro andrà in scena nelle prossime ore con il club bianconero che avrà un contatto diretto con il Milan per provare a portare a Torino Fikayo Tomori. Con il passare dei giorni questa opzione è diventata prioritaria per una Juventus che ha l’assoluta necessità di prendere un difensore in questa sessione di mercato. Tomori piace molto a Thiago Motta perché ha le caratteristiche tecniche adatte al suo stile di gioco. Un obiettivo reale, concreto anche se complicato perché serviranno gli argomenti economici giusti per il Milan. Quali? Una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro, bonus compresi. Ci sono altri due fattori che possono determinare questa trattativa: Sergio Conceição e la volontà del giocatore stesso. Il tecnico portoghese ha dato parere negativo all’eventuale cessione del difensore che inglese, che sembra sempre più convinto di rimanere in rossonero. Ma la Juventus non molla e proverà a insistere nelle prossime ore. Dai dubbi iniziali sulla formula a un ambiente che è stato subito casa. Pierre Kalulu è felice alla Juventus e la Juventus è ancora più felice di Pierre Kalulu. Tanto che la dirigenza, nel summit programmato, annuncerà al Milan di voler esercitare la clausola per l’acquisto a titolo definitivo versando altri 14 milioni di euro nelle casse rossonere (in tre esercizi). Inoltre, il Milan potrebbe incassare anche 3 milioni di bonus, al raggiungimento di determinati obiettivi».