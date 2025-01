Calciomercato Milan, la mossa di Furlani fa sognare i tifosi! Speranze concrete, può arrivare a queste condizioni

Calciomercato Milan, Giorgio Furlani resta a Milano e non vola a Zagabria: il CEO rossonero spinge per chiudere l’operazione Santiago Gimenez

Importante aggiornamento da calciomercato.com, c’è un’importante novità sul calciomercato Milan relativamente alla situazione Santiago Gimenez:

PAROLE – «L’assenza di Giorgio Furlani nella trasferta di Zagabria di Champions League è una conferma di come la trattativa sia più viva che mani. Difficile, forse più complicata del previsto, ma sicuramente nella fase operativa. Il board rossonero sta lavorando intensamente alla seconda offerta da presentare al Feyenoord con la consapevolezza che prima di giovedì non arriverà alcuna decisione definitiva. In questa fase Santiago Gimenez ha dato priorità assoluta al Milan, l’obiettivo è giocare il derby contro l’Inter del 2 febbraio. El Bebote ha messo in stand-by diverse proposte arrivare da Francia, Premier League e Saudi Pro League. In attesa di giovedì, Gimenez ha già messo le cose in chiaro forte di un accordo con il club rossonero di un triennale con opzione per il quarto anno a 2,5 milioni di euro a stagione».