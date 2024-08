Calciomercato Milan, Fonseca ne BOCCIA SEI! Questi calciatori sono in vendita: il PUNTO sulle cessioni, tutti i dettagli

Manca sempre meno alla fine della sessione estiva. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, nei piani di Fonseca non rientrano Kalulu, Ballo Tourè, Adli, Pobega, Nasti e Origi e per questo motivo sono in vendita.

Il calciomercato Milan cercherà di piazzare la maggior parte di questi calciatori per poter osservare alcune opportunità negli ultimi giorni e regalare a Fonseca una squadra ancora più completa.