Calciomercato Milan: Fofana in ARRIVO, come possono GIOCARE i rossoneri con il francese

Il calciomercato Milan ha praticamente chiuso il colpo Fofana. Ecco come possono giocare i rossoneri con il francese

Quarto acquisto in arrivo. Il calciomercato Milan ha praticamente chiuso il colpo Fofana. Ecco come possono giocare i rossoneri con il francese:

come riportato da Calciomercato.com non cambia lo schieramento, ovvero 4-2-3-1, che Fonseca eredita da Stefano Pioli, e il posto accanto a Reijnders sembra perfetto per Fofana, che quindi può scalzare Bennacer dal ruolo di titolare e Adli dalla composizione della rosa.