Calciomercato Milan, Romano CONFERMA: «Se ne va A ZERO!». I rossoneri possono SOGNARE

Calciomercato Milan, Fabrizio Romano, noto giornalista, ha confermato la decisione di svincolarsi dalla Juve: i rossoneri sognano

Intervenuto sul proprio profilo di X, Fabrizio Romano ha confermato lo svincolo di Adrien Rabiot, obiettivo caldo del calciomercato Milan:

PAROLE – «La Juventus potrebbe già oggi annunciare la partenza di Adrien Rabiot, poiché non c’è ancora un accordo sul nuovo contratto. La Juventus ritiene che la loro proposta fosse molto valida in quanto valeva oltre € 7 milioni netti a stagione, ma senza il via libera. Rabiot, già in contatto con altri club visto che ora è svincolato».