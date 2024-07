Calciomercato Milan, Fabrizio Romano SVELA: «Da Emerson Royal a Fofana, vi dico TUTTO. I rossoneri...»

Calciomercato Milan, Fabrizio Romano, noto giornalista, ha commentato gli ultimi movimenti in casa rossonera: le dichiarazioni

Fabrizio Romano ha fornito questi aggiornamenti sul calciomercato Milan alla luce delle ultime indiscrezioni emerse:

PAROLE – «Emerson Royal vuole andare al Milan. Negoziazioni in corso tra i due club. E inoltre il Milan sta aspettando di coprire altre posizioni, come il difensore centrale: Pavlovic è uno dei nomi che hanno nella loro shortlist e le negoziazioni stanno avendo luogo. Il Milan oggi ha raggiunto l’accordo sul contratto con Fofana del Monaco. Ora seguiranno negoziazioni tra Milan e Monaco, ma l’accordo con il giocatore è fatto. Il Milan è sicuro di sé su questo, perché gli rimane un anno di contratto. Morata deciderà presto, lasciamo Morata prendersi il suo tempo per decidere il suo futuro. Non appena decide cosa vuole fare, ve lo faremo sapere».