Calciomercato Milan, Ibrahimovic preoccupato! Cessioni complicate, lo svedese ha una speranza

Calciomercato Milan, Ibrahimovic preoccupato dalle cessioni: speranza Ballo-Toure, difficile piazzare questi giocatori

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic sta riflettendo sul da farsi nel calciomercato Milan per quanto riguarda le cessioni dei cosiddetti esuberi.

Complicato pensare a un addio dei lungodegenti Bennacer e Florenzi, debilitati da brutti infortuni, così come del fuori rosa Origi. Si spera di trovare una sistemazione, invece, a Ballo-Touré. Il terzino anche in estate ha avuto diversi estimatori in Premier e in Francia dunque un addio a gennaio appare decisamente possibile.