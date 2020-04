Calciomercato Milan: Emre Can poteva essere rossonero

Spunta un retroscena relativo al mercato invernale secondo cui il Milan avrebbe potuto prendere Emre Can dalla Juventus

Emre Can ha passato l’inizio di stagione da separato in casa alla Juventus ed un suo addio nel mercato di gennaio era un qualcosa di praticamente certo. Come riportato da Fabrizio Romano di calciomercato.com e come confermato da fonti interne alla nostra redazione, prima di imbarcarsi per Dortmund, il centrocampista tedesco poteva arrivare a Milano.

Il Milan infatti aveva effettuato un sondaggio presso la Continassa ed aveva ricevuto un’apertura da parte della società bianconera per discutere di un trasferimento del calciatore ma lo scoglio che ha reso tutto vano è stato l’ingaggio di circa 5 milioni di €, fuori budget per la politica del management rossonero.