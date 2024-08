Calciomercato Milan, clamoroso dietrofront: può saltare il suo arrivo a Milanello! NOVITÀ

Calciomercato Milan, clamoroso dietrofront: può saltare il suo arrivo a Milanello! Tutte le NOVITÀ sui rossoneri

Rischia seriamente di sfumare il possibile colpo Youssouf Fofana per il calciomercato Milan. Il centrocampista del Monaco è sempre stato in cima alla lista dei desideri ma l’affare non accenna a sbloccarsi.

Come spiega Sky Sport permane la distanza tra le parti: 35 milioni di euro la richiesta del club monegasco contro l’offerta dei rossoneri ferma a 17. A queste condizioni il colpo difficilmente potrà essere realizzato.