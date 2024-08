Calciomercato Milan: CLAMOROSO dietrofront di Dybala, resta alla Roma! La VERITA’ sul no all’Arabia

Clamoroso dietrofront di Dybala, accostato anche al calciomercato Milan, che dice no all’Arabia, resterà a Roma

L’attaccante che sembrava oramai destinato a lasciare la capitale con l’accordo ormai trovato sotto tutti gli aspetti con l’Al-Qadsiah dopo le prime resistenze iniziali dettate dalla voglia di essere ancora protagonista in giallorosso ci ha ripensato. Come riportato da Angelo Mangiante il fattore decisivo sarebbe stato proprio l’amore per la Roma.