Calciomercato Milan, occhi su Frattesi? Le parole di Carnevali

Calciomercato Milan, piace sempre Frattesi su cui è forte l’interesse anche della Juventus: le parole di Carnevali

Intervistato da DAZN prima di Sassuolo-Juventus, Giovanni Carnevali, AD dei neroverdi, ha parlato così di Frattesi, obiettivo del calciomercato Milan:

«Per lui non sarà facile, c’è molta attenzione nei suoi confronti, lo vogliono in tanti. E’ prematuro parlare di mercato, non c’è niente di concreto con la Juve. C’è tempo, vedremo cosa succederà».

