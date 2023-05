Calciomercato Milan, Ibrahimovic al Monza? Parla Palladino

Calciomercato Milan, Raffaele Palladino ha commentato la possibilità che Zlatan Ibrahimovic si trasferisca al Monza in estate

Intervenuto in conferenza stampa, Raffaele Palladino ha parlato così del possibile trasferimento di Zlatan Ibrahimovic al Monza nel prossimo calciomercato Milan:

Zlatan l’ho conosciuto alla Juve. Per me è stato un piacere, quando giocava era un mio modello di gioco. Io ero simile a lui come caratteristiche, anche se fisicamente siamo diversi. Mi piaceva emularlo in campo. E’ un grande campione che ha fatto la storia del calcio, ma io mi accodo a ciò che ha detto Galliani, ovvero di non parlare di mercato. Ci sono voci e chiacchiere inutili, c’è un campionato in corso. Aspettiamo la fine poi vedremo