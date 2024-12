Calciomercato Milan, Di Stefano avvisa i rossoneri: «A gennaio va rinforzato assolutamente quel reparto. C’è una statistica su un calciatore che lo testimonia»

Calciomercato Milan, Di Stefano, noto giornalista, ha parlato delle possibili mosse dei rossoneri in vista di gennaio

Intervistato da Carlo Pellegatti sul proprio canale Youtube, Peppe Di Stefano ha parlato così del calciomercato Milan di gennaio:

PAROLE – «Secondo me bisogna allungare la coperta in mezzo al campo. Fofana, dalla panchina di Parma ad agosto, non ha mai riposato. E nelle ultime 9 partite ben 5 assist per lui. Dalla partita di Cagliari infila assist in continuazione. Non è solo la diga che pensavamo che il Milan avesse comprato ma ha anche qualità. Reijnders non si è mai fermato, è il giocatore di movimento ad aver giocato di più in stagione nonostante la squalifica. È chiaro che la rosa è un po’ corta, si vede anche dagli infortuni quando è arrivato un po’ di stress fisico. Si riparte e si deve ripartire nel modo migliore già a partire domani sera perché le altre corrono».