Calciomercato Milan, l’annuncio di Di Stefano infiamma i tifosi! Possono arrivare loro due

Condividi via email

Calciomercato Milan, Peppe Di Stefano, noto giornalista, ha commentato le possibili mosse dei rossoneri a gennaio. I dettagli

Intervenuto sul canale Youtube di Carlo Pellegatti, Peppe Di Stefano, noto giornalista di Sky, ha commentato le possibili mosse del calciomercato Milan a gennaio:

PAROLE – «Io credo che il Milan comprerà un talento lì davanti. Non prende un’alternativa, prende un titolare. Non tratti Rashford perché vuoi un’alternativa. Sono convinto che non si fermerà a Rashford e che proverà a portare Ricci, se c’è la possibilità di anticipare Ricci».