Calciomercato Milan, Di Marzio e l’annuncio che sconvolge tutti! Offerta da capogiro per il bomber italiano

Calciomercato Milan, Gianluca Di Marzio, noto giornalista, ha confermato il forte interesse dei rossoneri per Lorenzo Lucca dell’Udinese

Intervenuto a Sky, Gianluca Di Marzio, noto giornalista esperto di mercato, ha fornito un importante aggiornamento sul calciomercato Milan di gennaio:

PAROLE – «Milan, per Lucca c’è un interesse concreto, non sfociato ancora in una trattativa, in un’offerta. Ma potrebbe nel caso provare a fare un’offerta simile a quella al Feyenoord, quindi intorno ai 27-28 milioni, bonus compresi. E vedremo poi l’Udinese cosa risponderà».