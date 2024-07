Calciomercato Milan, Di Marzio fa IMPAZZIRE i tifosi rossoneri: «Da Morata a Fulkrug, Diavolo SCATENATO. Vi dico TUTTO»

Calciomercato Milan, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulle prossime mosse del club rossonero: le sue dichiarazioni

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Gianluca Di Marzio ha fornito questi aggiornamenti sul calciomercato Milan:

PAROLE – «Pronti 4 anni di contratto per Morata. Il Milan sta pensando seriamente anche a Füllkrug che sta valutando di lasciare la Germania. Contatti previsti a inizio settimana. I rossoneri poi lavorano per chiudere anche Fofana e Pavlovic. Ci sono stati contatti con la Roma per Abraham, un giocatore che Fonseca vorrebbe avere al Milan. Per il momento non è stata trovata la quadratura, perché ci sarebbe anche una contropartita tecnica, ovvero Jovic, ma la Roma non è convinta».