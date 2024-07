Calciomercato Milan, CHIUSA l'operazione Devis Vasquez! Firma con LORO, cifre e DETTAGLI - Milan News 24

Calciomercato Milan, chiusa l’operazione Devis Vasquez: il portiere si trasferisce a titolo definitivo allo Spezia. Cifre e dettagli

Come riportato dal quotidiano La Nazione, il calciomercato Milan ha chiuso in queste ore un’importante operazione in uscita.

Devis Vasquez allo Spezia, l’affare è cosa fatta con la formula del prestito con obbligo di riscatto, in aggiunta a bonus sulle presenze e percentuale sulla rivendita del 15 per cento al Milan. Il Diavolo prosegue dunque nell’opera di sfoltimento di una rosa ancora troppo ampia per i desiderata di Fonseca.