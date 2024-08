Calciomercato Milan, da Roma PIOVONO CONFERME! Affare in CHIUSURA, TUTTI i dettagli

Calciomercato Milan, da Roma piovono conferme: affare in chiusura con i giallorossi per Abraham. I termini dell’operazione

Come riportato da Il Romanista, è in chiusura l’affare Abraham-Saelemaekers nel calciomercato Milan:

PAROLE – «Scambio Abraham-Saelemaekers: la Roma si libererà di uno degli ingaggi più pesanti in rosa – 6 milioni netti l’anno – riuscendo inoltre a non registrare minusvalenza e incassando dei soldi utili a chiudere il mercato in entrata. Per Abraham, oltre a Saelemaekers, dovrebbe arrivare anche un conguaglio economico in favore della Roma, di circa 10 milioni, bonus compresi. La Roma accetterà i 22 più bonus che da Milano hanno messo sul tavolo, prendendo Saelemaekers a circa 15 milioni».