Calciomercato Milan, è già DERBY con l’Inter per l’obiettivo in attacco: Moncada sfida Marotta

Calciomercato Milan, è già DERBY con l’Inter per l’obiettivo in attacco: tutti gli AGGIORNAMENTI e le NOVITÀ

Tra le occasioni che il calciomercato Milan potrebbe cogliere in questi ultimissimi giorni di mercato c’è certamente anche Federico Chiesa, ormai un separato in casa alla Juventus e in cerca di una nuova sistemazione.

Sulle tracce del giocatore, fa sapere Il Giorno, c’è anche l’Inter: i nerazzurri pensano all’ex Fiorentina però soltanto come possibile rinforzo a parametro zero in vista dell’estate del 2025.