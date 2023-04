Calciomercato Milan, decisione presa sul futuro di Pobega

Calciomercato Milan, Maldini e Massara non hanno dubbi su Tommaso Pobega: il ragazzo resterà certamente in rossonero

Come riferito da calciomercato.com, il Milan ha preso la sua decisione sul futuro di Tommaso Pobega.

Il centrocampista, come testimoniato dalla rete segnata ieri contro il Bologna, è in continua crescita con Pioli che lo considera insieme a Krunic la prima alternativa ai titolari. Con un contratto in essere fino al 2027, peraltro rinnovato lo scorso agosto, l’ex Torino rimarrà a Milanello.