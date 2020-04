Calciomercato Milan: Davide Calabria sul mercato, due club su di lui

Il terzino rossonero sembrerebbe ufficialmente sul mercato e su di lui sono già focalizzati due club, con il Milan che può fare plusvalenza

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Milan avrebbe ufficialmente deciso di mettere sul mercato Davide Calabria. Del futuro del terzino rossonero si parla già da qualche settimana e questa è dunque l’ulteriore conferma che la dirigenza stia seriamente valutando di cedere uno dei prodotti del suo vivaio.

In caso di cessione, infatti, il Milan farebbe una maxi-plusvalenza che sarebbe vero e proprio ossigeno per il bilancio. Bisognerà vedere se il Bologna dell’ex Mihajlovic o la Fiorentina si esporranno ufficialmente per acquisire il classe 1996 per una cifra che si aggira intorno ai 10 milioni di €.