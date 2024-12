Calciomercato Milan, intreccio Danilo Tomori? L’ultimo aggiornamento apre un clamoroso spiraglio

Calciomercato Milan, può decollare l’intreccio con la Juve che vede coinvolti Tomori e Danilo: clamoroso aggiornamento

Importante aggiornamento fornito da Sky sul calciomercato Milan e i possibili intrecci con la Juve:

PAROLE – «La Juve ha fatto il primo passo per Antonio Silva con un prestito oneroso ma il Benfica non apre a un prestito con diritto di riscatto. La Juve continuerà a lavorare per lui ma anche per Tomori e Hancko. Ne serviranno due di difensori dopo che Danilo è stato messo fuori rosa, fuori dal progetto.

DANILO – «Ci sono stati contatti con il Napoli e con Conte che lo metterebbe al centro del progetto ma c’è l’interesse anche del Milan»