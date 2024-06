Calciomercato Milan, Daniel Maldini LASCIA Milanello? Resta in Serie A, trattativa ai dettagli

Calciomercato Milan, Daniel Maldini lascia Milanello? Trattativa ai dettagli con il Monza, Furlani lo libera a questa cifra

Come riferito da Tuttosport, un altro nome caldo del calciomercato Milan in uscita è quello di Daniel Maldini, in scadenza di contratto a giugno del 2025 e di rientro dal prestito al Monza dell’ultima stagione.

E proprio con il Monza la trattativa sarebbe in dirittura d’arrivo per una cifra intorno agli 8 milioni di euro, bonus inclusi. Furlani non intende fare sconti e Galliani è ben disposto a riportare il ragazzo in Brianza. Prossime settimane decisive.