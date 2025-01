Calciomercato Milan, Criscitiello non ha dubbi: «I rossoneri devono fare quel colpo! Servirebbe per un motivo»

Calciomercato Milan, Michele Criscitiello, noto giornalista, ha consigliato al club rossonero l’acquisto di Marcus Rashford

Intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24, Michele Criscitiello ha parlato così del calciomercato Milan:

PAROLE – «Rashford colpo alla portata perché c’è la volontà del calciatore e c’è la volontà di chi cede. In Italia un colpo, seppur mediatico ma anche tecnico perché non parliamo di un calciatore vecchio, ci serve anche per riportare un certo appeal. Oltre che per come gioca Conceicao a livello strategico potrebbe essere il rinforzo perfetto per il Milan. Questa è la trattativa che mi appassiona almeno per l’inizio di gennaio».