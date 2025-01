Calciomercato Milan, Cosmi convinto: «Rashford? Curioso di vederlo in rossonero per questo motivo»

Calciomercato Milan, Serse Cosmi, noto tecnico ed opinionista, ha commentato il possibile arrivo di Rashford in rossonero

Intervenuto a Radio Serie A, Serse Cosmi, noto tecnico ed opinionista, ha commentato in questi termini il possibile arrivo nel calciomercato Milan di Marcus Rashford dal Manchester United. Le dichiarazioni:

PAROLE – «Rashford a 17 anni era considerato un potenziale fenomeno, sarei curioso di vederlo in Serie A adesso. Negli ultimi anni con lo United non ha potuto vivere e questo lo ha messo in penombra, un’esperienza in Italia secondo me gli farebbe solamente bene».