Calciomercato Milan, cambiano le condizioni per il colpo a zero! Ibrahimovic prende nota

Calciomercato Milan, possono cambiare le condizioni per l’arrivo a parametro zero di Jonathan David: tutti i dettagli

Uno dei nomi seguiti dal calciomercato Milan per la prossima estate è il parametro zero Jonathan David del Lille

L’attaccante classe 2000 si libererà a parametro zero dal Lille a giugno, su di lui c’è una concorrenza serrata sia dall’Europa che dall’Italia (piace infatti parecchio anche alla Juventus). A far discutere in questi ultimi giorni sono i costi complessivi dell’operazione per il suo acquisto, che sarebbe sì a parametro zero, ma verrebbe a costare alla squadra che lo ingaggia circa 80 milioni di euro complessivi tra stipendio, bonus alla firma e commissioni per gli agenti. La notizia è smentita dal giornalista Guarro: i costi sarebbero decisamente più accessibili.