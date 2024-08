Calciomercato Milan: MINACCIA da un club di Serie A per Samardzic, tutta la VERITA’ sull’affare

Il calciomercato Milan continua a seguire con interesse Samardzic. I rossoneri potrebbero dover fare i conti con la rivale in Serie A

Concorrenza in vista? Il calciomercato Milan continua a seguire con interesse Samardzic. I rossoneri potrebbero dover fare i conti con la rivale in Serie A:

come riportato da Calciomercato.com l’Atalanta non vuole farsi trovare impreparata se dovesse partire Koopmeiners. In tal senso Il preferito, e questo è appurato da settimane, è Matt O’Riley, centrocampista del Celtic. Resta come alternativa Marco Brescianini, sul quale è però in pole position il Napoli. Defilato Samardzic: c’è il Milan su di lui che, tramite alcune contropartite, punta ad abbassare le richieste dell’Udinese.