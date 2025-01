Calciomercato Milan, non solo Tomori: un club di Serie A ha chiesto informazioni per un altro difensore

Condividi via email

Calciomercato Milan, oltre a Tomori-Tottenham c’è un altro nome che potrebbe uscire. Un club di Serie A ha chiesto informazioni

Il Milan avrebbe trovato un accordo con il Tottenham per il trasferimento di Fikayo Tomori per una cifra di circa 26,5 milioni di euro. Per completare l’affare serve però l’ok del giocatore.

Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà un club avrebbe chiesto informazioni anche per Pavlovic. Si tratterebbe dell’Atalanta che deve sopperire all’infortunio di Scalvini e avrebbe quindi sondato il terreno per il difensore centrale serbo.