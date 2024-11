Calciomercato Milan, missione centrocampo! Cinque nomi sulla lista, due sono in pole. I nomi

Calciomercato Milan, si apre la caccia al centrocampista per gennaio: sono cinque i nomi sulla lista, due in pole. I dettagli

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan, complice l’infortunio di Bennacer e un rientro che al massimo della forma è previsto solo per febbraio 2025, andrà a caccia di un centrocampista a gennaio che possa far rifiatare di volta in volta Fofana e Reijnders.

Sal taccuino della dirigenza rossonera ci sono cinque nomi: i due in pole giocano in Serie A e rispondono ai profili di Frendrup del Genoa e Reda Belahyane dell’Hellas Verona. All’estero i nomi sono invece quelli di Gourna-Douath dal Salisburgo, Chotard del Montepellier e Soumarè del Leicester. Al momento si tratta solo di sondaggi esplorativi con i rossoneri che hanno fissato il budget per il colpo: 20-25 milioni di euro.