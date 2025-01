Calciomercato Milan, Chukwueze piace in Premier League: la trattativa può accendersi in un caso

Calciomercato Milan, Chukwueze sarebbe finito nel mirino di un club inglese. Il nigeriano rappresenta però un’alternativa

Il calciomercato del Milan si sta infiammando in questi giorni, sia in entrata che in uscita. Su quest’ultimo fronte ci sarebbe una novità che riguarda Samuel Chukwueze.

Stando a quanto riportato dal Daily Mail, il nigeriano sarebbe finito nel mirino dell’Aston Villa. L’esterno rossonero rappresenterebbero però un’alternativa a Donyell Malen del Borussia Dortmund. Il club inglese potrebbe quindi affondare il colpo per l’ex Villarreal qualora non dovesse chiudere per il giocatore giallonero.