Calciomercato Milan, Chukwueze e Okafor hanno deluso e sono in uscita: serve un sacrificio per un colpo in entrata

Calciomercato Milan, Chukwueze e Okafor in uscita: serve un sacrificio per fare un colpo in entrata. I due esterni d’attacco hanno deluso

Chukwueze e Okafor hanno deluso le aspettative e sono considerati in uscita dal calciomercato Milan.

Per la Gazzetta dello Sport entrambi, per infortuni, condizione, carenze tecniche non hanno dato una grossa mano e potrebbero essere sacrificati per fare un colpo in entrata. L’idea del Milan sarebbe quella di prendere una nuova ala che sappia giocare nello stretto, leggere le situazioni e aiutare in difesa. Okafor per la rosea avrebbe maggiori possibilità di partire rispetto a Chukwueze perché piace in Germania e Inghilterra.