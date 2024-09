Calciomercato Milan, dovesse PARTIRE Chukwueze, si pensa ad un COLPO dall’Inter! Ecco di chi si TRATTA

Calciomercato Milan, in casa rossonera sembra destinato alla panchina Chukwueze che potrebbe partire a gennaio: per sostituirlo ecco il nome

Sempre Calciomercato Milan. In casa rossonera, dopo la vittoria del derby, si spera di aver trovato la quadra esatta. La certezza è Pulisic sulla destra, che difficilmente verrà scanzato da Chukwueze. Il nigeriano aveva iniziato la stagione con altre aspettative e per questo potrebbe anche partire a gennaio in caso di un’offerta ricca dall’Arabia.

Il Milan, secondo quanto riportato da Milan Live, si guarda intorno e avrebbe individuato in Sebastiano Esposito, attaccante di proprietà dell’Inter, un profilo interessante. Il classe 2002 sta giocando all’Empoli, con cui ha trovato la prima rete nell’ultima apparizione contro il Cagliari. Gli occhi della dirigenza rossonera saranno ben mirati nelle prossime settimane.