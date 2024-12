Calciomercato Milan, contatti diretti con il Chelsea: rimane aperto questo scenario. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Il calciomercato Milan entra nel vivo. Come riportato da Matteo Moretto il Milan non ha mai chiuso i contatti con il Chelsea per Chukwuemaka: le ultimissime.

«Diversi club hanno sondato il terreno per Chukwuemeka: dal Milan, che aveva già pensato di prenderlo in estate, a Juve e Napoli. Anche lo Strasburgo. Il Milan ha mantenuto contatti diretti col Chelsea ma al momento nessun passo rilevante concreto. Situazione aperta».