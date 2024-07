Calciomercato Milan: Chiesa ha indicato la sua PREFERENZA, vuole trasferirsi lì! ULTIME

Chiesa rimane in uscita e indica la sua preferenza per il futuro: ecco dove vorrebbe andare l’esterno accostato anche al calciomercato Milan

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Federico Chiesa, conscio di essere uno dei nomi in uscita del calciomercato Juve, si guarda intorno in cerca di nuove possibilità. Da Torino non sono restii ad una cessione, specialmente qualora non si trovasse un accordo per il rinnovo come sta succedendo ora.

Si è parlato tanto di permanenza in Italia, tra cui anche il Milan, ma secondo il quotidiano la preferenza dell’ex viola andrebbe per l’estero, dove rimane in piedi la pista Manchester United.