Calciomercato Milan: ecco chi può restare e chi partire

I vista della prossima sessione di calciomercato ecco quali sono i calciatori del Milan che possono partite e chi invece restare:

come riportato da Sky Sport in porta sicuri di restare sono Maignan e Vasquez al contrario dei partenti Mirante e Tatarusanu. In difesa in bilico ci sono: Kjaer, Gabbia e Ballò Tourè, mentre Dest non verrà riscattato. A centrocampo stesso discorso per Pobega, Diaz e Vranckx, verso la cessione invece Bakayoko e Adli. In attacco c’è il rebus rinnovo di Leao, e conferma di Ibra e Origi con Giroud e De Ketelaere unici certi della conferma