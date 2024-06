Calciomercato Milan: Origi e Ballo Tourè restano due casi da risolvere, tutte le INSIDIE legate alla cessione

Il calciomercato Milan deve fare i conti con i giocatori rientrati dai prestiti. Tra questi anche Origi e Ballo Tourè, due casi spinosi

Si parla tanto del mercato in entrata del Milan, ma in casa rossonera sanno bene che sarà un’estate molto calda anche sul fronte delle cessioni. Tra gli esuberi da piazzare anche i giocatori che rientreranno dai prestiti. Tra questi i casi più spinosi sono rappresentati da Origi e Ballo Tourè.

I due giocatori, che hanno deluso nella loro avventura in rossonero, non hanno brillato nemmeno in prestito. Il primo è passato al Fulham dove ha collezionato solamente otto presenze fra Premier League e Coppa di Lega e il secondo ha realizzato solamente un gol in 22 presenze fra campionato e FA Cup. Come riportato da Tuttosport, la posizione del Milan è certamente quella di chi non vuole risolvere il contratto visto che l’attaccante belga ha ancora due anni di contratto a 4 milioni di euro netti. La speranza è che gli agenti dei due giocatori riescano a trovare una soluzione, ovvero una squadra interessata, entro la fine di agosto.