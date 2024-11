Calciomercato Milan, conferme sul colpo a centrocampo! Moncada accelera, c’è lui nel mirino

Calciomercato Milan, arrivano importanti conferme sull’interesse dei rossoneri per Samuele Ricci del Torino: la situazione

Come riferito da Niccolò Ceccarini su TMW, è confermato l’interesse del calciomercato Milan per Samuele Ricci:

PAROLE – «Il primo obiettivo del Milan è recuperare terreno in campionato per tornare in zona Champions. E per farlo il club rossonero è intenzionato ad intervenire già a gennaio per dare un paio di soluzioni in più a Fonseca. È chiaro che alzare il livello non è certo facile ma le idee sono chiare. E se tra un mese si cercherà la migliore opportunità, con i nomi di Belayhane e Frendrup sempre da tenere presenti (oltre magari a un vice Theo) la strategia per giugno è quella di aumentare ancora il potenziale di centrocampo. E qui il profilo che più di ogni altro piace è Samuele Ricci. Affare che nella sessione invernale non può ovviamente prendere corpo ma in estate si. Tutto dipenderà dalle richieste del Torino, che si preannunciano molto alte, anche in virtù dell’interesse dell’Inter e di molti club europei. Insomma il Milan cercherà di prepararsi il terreno per arrivare a fare un’offerta importante».