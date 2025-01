Calciomercato Milan, Capello contro le critiche: «Non sono d’accordo su chi dice questa cosa». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Fabio Capello, a La Gazzetta dello Sport, ha parlato del calciomercato Milan e l’ultimo acquisto dei rossoneri Kyle Walker, specialmente sul suo stato fisico

«No, non sono d’accordo su chi lo critica per la sua età. Io credo che Kyle abbia l’integrità fisica per dominare in Italia almeno per un paio di anni. L’abbiamo visto anche all’Europeo e prima ancora in Champions: andatevi a vedere il recupero che fa su Vinicius nell’ultimo incrocio tra City e Real Madrid, appena qualche mese fa. Su Vinicius eh…».