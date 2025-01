Calciomercato Milan, intrigo Camarda! Spunta la clausola che fa felici i tifosi rossoneri

Condividi via email

Calciomercato Milan, Francesco Camarda ha accettato il Monza: i rossoneri possono richiamare il ragazzo prima dei 18 mesi di prestito

Come riferito da Gianluca Di Marzio, il calciomercato Milan ha chiuso col Monza l’accordo per il prestito di Francesco Camarda.

C’è stato un incontro in mattinata tra Giuseppe Riso e Marianna Mecacci, agenti di Francesco Camarda, e la dirigenza rossonera. L’attaccante classe 2008 “dovrebbe trasferirsi al Monza in prestito di 18 mesi, ma con una clausola che permetterebbe ai rossoneri di richiamarlo in anticipo a giugno