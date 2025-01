Calciomercato Milan, sorprende la mossa della Juventus: non solo Tomori. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Il calciomercato è pronto ad iniziare e, sicuramente, il Milan effettuerà delle operazioni sia in entrata che in uscita.

Come riportato da Matteo Moretto bisogna monitorare con grande attenzione la situazione legata a Davide Calabria. Il calciatore italiano ha il contratto in scadenza nel 2025 e, nei giorni scorsi, ci sarebbe addirittura stato un sondaggio da parte della Juventus. Si attendono sviluppi in merito.